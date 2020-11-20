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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе – Госпогранслужба

Пропуск граждан осуществляется в контрольных пунктах въезда-выезда – "Станица Луганская" ежедневно и "Новотроицкое" дважды в неделю, в понедельник и пятницу. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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На этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" Красный Крест направил в ОРДЛО гуманитарную помощь
На этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" Красный Крест направил в  ОРДЛО гуманитарную помощь
Фото: dpsu.gov.ua

Боевики блокируют движение через дорожные коридоры в районе контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорск", "Марьинка". Об этом 20 ноября сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пропуск граждан осуществляется через КПВВ "Станица Луганская" ежедневно и "Новотроицкое", который боевики разблокируют дважды в неделю – в понедельник и пятницу, отмечено в сообщении.

В течение недели пограничники оформили:

  • В КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 4667 человек, на выход – 3982;
  • В КПВВ "Новотроицкое" – на выезд 270 граждан и 50 транспортных средств, на въезд – 98 человек и 20 транспортных средств;
  • В КПВВ "Майорское" – 1 человек, "Марьинка" – 3 человека, "Счастье" – 2 человека, выбывших в направлении временно оккупированной территории, они были возвращены представителями оккупационных властей.

По данным ГПСУ, в течение недели через КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" в ОРДЛО Красный Крест направил товары медицинского назначения, продуктовые и гигиенические наборы. Вес гуманитарной помощи – около 219 тонн.

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий, в том числе два новых – в Золотом и СчастьеПункты въезда-выезда с подконтрольной Киеву территории работают ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявляли, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

13 ноября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что боевики блокируют работу пунктов въезда-выезда, круглосуточный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, два раза в неделю оккупанты открывают КПВВ в Новотроицком Донецкой области. 

МИД Франции и Германии в совместном заявлении, опубликованном 13 ноября, заявили, что Украина создала условия для улучшения условий в пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Министерства призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

В МИД РФ считают, что открытие КПВВ сорвала украинская сторона, об этом 17 ноября заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что Украина пытается "дезавуировать Минские соглашения" проектом "Плана совместных шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, Госпогранслужба, боевики, пограничники, Марьинка, Счастье, Станица Луганская, ГПСУ, Золотое, Майорск, Гнутово, Новотроицкое, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, КПВВ Майорское
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