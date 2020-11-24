Украинцев больше всего интересуют заявления Зеленского, которые касаются экономики и войны на Донбассе – опрос

Наименьшее влияние на формирование отношения украинцев к президенту Владимиру Зеленскому имеют его заявления о международных отношениях и культуре. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Для 46% респондентов больше всего интересны заявления Зеленского о войне на востоке Украины Фото: president.gov.ua

Больше всего на отношение украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому влияют его действия и заявления, которые касаются установления мира на Донбассе и экономики Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

46% респондентов подчеркнули, что их больше всего интересуют заявления главы государства о войне на востоке Украины, а для 43% важна позиция президента относительно развития экономики страны.

32% украинцев формируют свое отношение к Зеленскому, исходя из его заявлений о борьбе с коррупцией в нынешней власти, 26,3% – о противостоянии коронавирусу, 25,1% – о борьбе с коррупцией в предыдущей власти.

Меньше граждан интересует позиция президента по вопросам международной (18,4%) и внутренней (15,9%) политики.

Наименьшее влияние на формирование отношения украинцев к главе государства имеют его заявления на общие темы (8,3%), о международных отношениях (5,8%) и культуре (3,1%).

Опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В опубликованном 16 октября 2020 года интервью турецкому агентству Demirören Зеленский заявил, что "путь к миру – это движение двух сторон, свою часть пути должна пройти и Россия".

"Во многом от позиции Москвы зависит, как скоро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня, или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", – сказал президент.