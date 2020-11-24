23 ноября боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 23 ноября боевики нарушали договоренности о перемирии только в Донецкой области.

23 ноября на Донбассе боевики четыре раза нарушили договоренности о перемирии, все случаи – в Донецкой области. Об этом в утренней сводке 24 ноября проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы 22 июля", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе Красногоровки боевики использовали миномет калибра 82 мм, в пригороде Авдеевки и в районе Водяного – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – уточнили в пресс-центре.

С утра 24 ноября боевики на Донбассе огневую активность не проявляли.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.