Богдан: Нахрена было подписывать Минские соглашения? Вечный вопрос

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак, что Минские соглашения невыполнимы. В противном случае Украине грозит гражданская война, считает он.

Внесение пункта об особом статусе в Конституцию Украины – невыполнимое требование и главная проблема Минских соглашений. Такое мнение экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выразил российской журналистке Ксении Собчак в интервью, которое обнародовали 22 ноября.

"Это требование реально невыполнимое. У нас была попытка еще при президенте [Петре] Порошенко внести такие изменения и она привела к броску гранаты, взрыву, погибшим полицейским. Этот вопрос очень сильно раскалывает общество", – сказал он.

Богдан считает, что ответ на вопрос "Что такое особый статус?" можно найти в ходе дипломатического диалога. По его словам, речь идет о трехсторонней контактной группе.

"На сегодняшний день не получается этот компромисс, диалог не выстраивается. Почему? Потому что с этих переговоров сделали пиар-площадку. Эта группа должна как-то закрыться. Сделать шаг назад, найти, наверное чуть-чуть невыгодную ситуацию...", – добавил он, подчеркнув, что закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины принципиально для российского президента Владимира Путина.

"Это записано в Минских договоренностях. Это невозможно выполнить. У нас начнется гражданская война. Нахрена это подписывать? Нахрена – это вечный вопрос. С другой стороны тоже ситуация у бывшего президента Порошенко: это Дебальцево, фактически окружение, сотни убитых каждый день и русские войска на территории и глобальная война. Я не знаю, что он думал, когда подписывал. Наверное, думал о тех парнях, которых там убивают", – сказал Богдан.

Он добавил, что не понимает, как Россия "борется против НАТО и "злой Америки" на территории Украины".

"В чем вы войну здесь нашли? Россия становится слабее, Украина становится слабее, а за это время ваши, как я считаю, придуманные враги становятся сильнее. Я не вижу здесь никакой логики. Считаю, что любое мирное разрешение этого конфликта будет идти на пользу в первую очередь России", – резюмировал экс-глава ОПУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Лидеры четырех государств не ставили под документами в этот день свои подписи. Как сказал тогда глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".

Вторые Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.