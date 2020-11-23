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"В интервью Гордону я могу критиковать Зеленского на чем свет стоит, тебе – только хвалить". Богдан дал интервью Собчак

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак заявил, что не может критиковать президента Украины Владимира Зеленского в беседе с представителем российского СМИ, но подчеркнул, что в разговорах с украинским журналистами может критиковать его "на чем свет стоит" и привел пример своего большого интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Богдан сказал, что дал интервью Собчак вопреки позиции его пиарщиков
Богдан сказал, что дал интервью Собчак вопреки позиции его пиарщиков
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Адвокат, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Видео более чем двухчасовой беседы, записанной в Стамбуле, обнародовали на канале Собчак в YouTube 22 ноября. 

Когда журналистка спрашивала о причинах отставки Богдана, он отметил, что Собчак хочет услышать "жаркие факты". 

"Ты должна [понимать]: против нашего интервью с тобой была вся моя команда, которая занимается пиаром. Ты – известнейший журналист, но все-таки – страны-агрессора. Страны, которая напала на мою – и у нас идет война на территории Украины. Мы где-то в похожей ситуации: все, что скажешь ты, и все, что скажу я, может быть для народа наших стран очень чувствительным. Поэтому я не могу тебе сказать про Владимира Александровича [Зеленского] ничего плохого. Но когда я даю интервью [основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию] Гордону – могу критиковать его на чем свет стоит, но тебе – не тебе лично, а представителю России – только хвалить".

Он добавил, что приехал на интервью к Собчак, несмотря на позицию пиарщиков.

"Я сюда приехал, потому что если мы не будем общаться, то никакого мира никогда не будет. Если не делать шаги навстречу, то это будет вечная война. Есть же пример Столетней войны?" – резюмировал экс-глава ОПУ. 

Богдан дал четырехчасовое интервью Гордону в сентябре. Он рассказал, из-за чего возник конфликт с Зеленским, завершившийся его уходом с поста главы ОПУ; почему глава государства лишен альтернативной точки зрения и кто устраивает ему теплую информационную ванну, которая превратилась в бетонный склеп; какое влияние на Зеленского имеет Игорь Коломойский и другие украинские бизнесмены; почему нынешний глава ОПУ Андрей Ермак похож на итальянские туфли и правда ли, что он является агентом ГРУ РФ; какое украинское правительство стало самым профессиональным; кто придумал предвыборный лозунг "Весна прийде – саджати будемо" и почему его не удается воплотить в жизнь; почему "власть съедает Зеленского" и кто именно придет на его место.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины, 2014 году, сразу после оккупации Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Дмитрий Гордон, Ксения Собчак, война в Украине, интервью, Андрей Богдан
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