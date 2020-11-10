Бахматюк: Богдан сказал мне: "Пошел ты в жопу". Мне пришлось ему ответить

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк предполагает, что к его уголовному преследованию причастен Андрей Богдан, который в мае 2019 года – феврале 2020-го руководил Офисом президента. Такое мнение Бахматюк высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, трансляция которого начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"У него было желание уничтожить и поживиться. Это человек, я считаю, с завышенной самооценкой и такими, знаете, амбициями, которые не подтверждены никакими реальными вещами", – сказал Бахматюк.

По мнению бизнесмена, в 2019 году Богдан влиял на тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапку и его заместителя Виталия Касько, которые реанимировали дело "VAB Банка" и передали его для расследования в Национальное антикоррупционное бюро.

"Под Богданом были Рябошапка, Касько, которые пошли на полностью беспредельное решение... Представьте: изучив материалы, Касько посчитал, что дело было безосновательно закрыто, и надо его опять открыть", – отметил Бахматюк.

Гордон уточнил, считает ли предприниматель, что его "заказал Богдан".

"Он не заказал меня. Он сделал все возможное, чтобы Касько и Рябошапка приняли незаконное решение, используя свою беспрецедентную власть на первом этапе, когда они получили мандат доверия. Фактически это были люди, которые руководствовались одним звонком", – отметил бизнесмен.

Богдан в совершенно хамской манере начал перебивать

Бахматюк рассказал, что дважды виделся с Богданом в Офисе президента. Первый раз бизнесмен приходил на встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о бизнес-инициативах.

"Я когда-то очень много времени провел в Китае и на Ближнем Востоке. Может, вы не знаете: на базе нашей компании Украина получила разрешение на поставку кукурузы в Китай... Мы взяли за прототип контракт "Роснефти" с Китаем, когда были поставки сырья против кредитных ресурсов. Когда ты заходишь на стратегические территории – и взамен получаешь дешевые финансовые ресурсы на долгий период, а эта страна получает стабильные поставки сырья, что не менее важно, чем сам ресурс. Каждый получает то, что он хочет. И у меня был опыт наработки... Когда пришел Зеленский к власти, я думаю: "А дай я предложу свое понимание, где Украина может взять $10 млрд и не стоять на коленях только", – рассказал Бахматюк и уточнил, что предложил президенту рассмотреть возможность заключения сырьевых контрактов (например, зерновых) с Китаем и странами Ближнего Востока.

На первой встрече, по воспоминаниям Бахматюка, кроме Зеленского и Богдана присутствовали помощник президента Сергей Шефир и глава МВД Арсен Аваков.

"Я презентую этот проект... Причем мне даже удалось, как мне показалось (может, это мое мнение – можете окружающих спросить), убедить президента, что этот проект имеет право на жизнь... МВФ – это хорошо, кредиторы – это хорошо, но любая альтернатива усиливает твои возможности. И диверсификация есть и в Китае, и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки, и в любой стране Европейского союза. Это нормально, это сила... Богдан в совершенно хамской манере начал перебивать. И если с [бывшей главой Нацбанка Валерией] Гонтаревой я немного старался, потому что все-таки женщина, это меня сдерживает, то тут я, мягко говоря, немного схлестнулся", – сказал Бахматюк.

Он отметил, что обратил внимание президента на поведение Богдана, и последнему "это явно не понравилось".

"Президент, кстати, его немножко успокоил и сказал: "Можно договорить до конца?" Человек не давал договорить, перебивал, хамил, говорил всякие глупости, которые совсем не соответствовали компетенции. Я старался как-то сгладить [ситуацию]... Но и это закончилось ничем. Я вышел – и даже не понял, зачем я пришел. Пожалел", – сказал бизнесмен.

Через три недели состоялась вторая встреча с Богданом. На ней присутствовали представители Офиса президента, Офиса генпрокурора, Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Встреча касалась дела "VAB Банка", собственником которого ранее был Бахматюк. Бизнесмен фигурирует в уголовном производстве о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн, выданного банку в октябре 2014-го.

При падении крупного холдинга кто выиграет? Шакалье. И на этом можно соточки две-три заработать

"Богдан опоздал. Я ждал. Я должен был представить свой план, понимание, как я выхожу из ситуации... Зашел Богдан – и с ходу в хамской манере мне заявил... Мягко говоря, послал меня на три буквы. Сказал: "Пошел ты в жопу". Извините. "И все твои компании, и люди на хрен не нужны". [Мне пришлось ему ответить]. Я сказал: "Уважаемый, не вам это решать". Но я тогда сразу понял, что этот человек настроен на то, чтобы уничтожить мою компанию, не вникая в процесс", – отметил Бахматюк.

Он уточнил, что до этого никогда не виделся с Богданом.

"Я думаю, что у человека были определенные отношения с определенными игроками аграрного рынка, ему посоветовали так сделать. Для чего? Объясняю. Крупный холдинг падает, активы стоят $2 млрд. При падении кто у нас выиграет? Шакалье. И на этом можно соточки две-три заработать. Что, в принципе, я думаю, было мотивацией и предыдущего падения банков", – сказал Бахматюк.

Гордон уточнил: речь идет о $200–300 млн?

"Конечно! Ничего, слава богу, у них не получилось. Хотя, конечно, качнули они меня будь здоров. И я потерял 30% компании. Доказать это почти невозможно. Но я уверен, что это одна из мотиваций", – резюмировал бизнесмен.

Бахматюк является собственником агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард". Ранее Бахматюку принадлежал "VAB Банк", но в 2015 году НБУ отозвал его банковую лицензию.

В 2013 году состояние Бахматюка журнал "Фокус" оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах "100 самых богатых украинцев", составленных журналами НВ и "Фокус" в 2020 году, бизнесмен не представлен.

В октябре 2019 года из-за уголовного производства по "VAB Банку" бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

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