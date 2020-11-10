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Бахматюк: Богдан сказал мне: "Пошел ты в жопу". Мне пришлось ему ответить

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что дважды виделся с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом и тот произвел на него негативное впечатление. По мнению Бахматюка, в сговоре с другими бизнесменами из аграрного сектора Богдан пытался уничтожить его бизнес.

 
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Бахматюк: Богдан не давал договорить, перебивал, хамил, говорил всякие глупости
Бахматюк: Богдан не давал договорить, перебивал, хамил, говорил всякие глупости
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк предполагает, что к его уголовному преследованию причастен Андрей Богдан, который в мае 2019 года – феврале 2020-го руководил Офисом президента. Такое мнение Бахматюк высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, трансляция которого начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

"У него было желание уничтожить и поживиться. Это человек, я считаю, с завышенной самооценкой и такими, знаете, амбициями, которые не подтверждены никакими реальными вещами", – сказал Бахматюк.

По мнению бизнесмена, в 2019 году Богдан влиял на тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапку и его заместителя Виталия Касько, которые реанимировали дело "VAB Банка" и передали его для расследования в Национальное антикоррупционное бюро. 

"Под Богданом были Рябошапка, Касько, которые пошли на полностью беспредельное решение... Представьте: изучив материалы, Касько посчитал, что дело было безосновательно закрыто, и надо его опять открыть", – отметил Бахматюк. 

Гордон уточнил, считает ли предприниматель, что его "заказал Богдан".

"Он не заказал меня. Он сделал все возможное, чтобы Касько и Рябошапка приняли незаконное решение, используя свою беспрецедентную власть на первом этапе, когда они получили мандат доверия. Фактически это были люди, которые руководствовались одним звонком", – отметил бизнесмен. 

Богдан в совершенно хамской манере начал перебивать

Бахматюк рассказал, что дважды виделся с Богданом в Офисе президента. Первый раз бизнесмен приходил на встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о бизнес-инициативах

"Я когда-то очень много времени провел в Китае и на Ближнем Востоке. Может, вы не знаете: на базе нашей компании Украина получила разрешение на поставку кукурузы в Китай... Мы взяли за прототип контракт "Роснефти" с Китаем, когда были поставки сырья против кредитных ресурсов. Когда ты заходишь на стратегические территории – и взамен получаешь дешевые финансовые ресурсы на долгий период, а эта страна получает стабильные поставки сырья, что не менее важно, чем сам ресурс. Каждый получает то, что он хочет. И у меня был опыт наработки... Когда пришел Зеленский к власти, я думаю: "А дай я предложу свое понимание, где Украина может взять $10 млрд и не стоять на коленях только", – рассказал Бахматюк и уточнил, что предложил президенту рассмотреть возможность заключения сырьевых контрактов (например, зерновых) с Китаем и странами Ближнего Востока. 

На первой встрече, по воспоминаниям Бахматюка, кроме Зеленского и Богдана присутствовали помощник президента Сергей Шефир и глава МВД Арсен Аваков. 

"Я презентую этот проект... Причем мне даже удалось, как мне показалось (может, это мое мнение  можете окружающих спросить), убедить президента, что этот проект имеет право на жизнь... МВФ  это хорошо, кредиторы  это хорошо, но любая альтернатива усиливает твои возможности. И диверсификация есть и в Китае, и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки, и в любой стране Европейского союза. Это нормально, это сила... Богдан в совершенно хамской манере начал перебивать. И если с [бывшей главой Нацбанка Валерией] Гонтаревой я немного старался, потому что все-таки женщина, это меня сдерживает, то тут я, мягко говоря, немного схлестнулся", – сказал Бахматюк.

Он отметил, что обратил внимание президента на поведение Богдана, и последнему "это явно не понравилось".

"Президент, кстати, его немножко успокоил и сказал: "Можно договорить до конца?" Человек не давал договорить, перебивал, хамил, говорил всякие глупости, которые совсем не соответствовали компетенции. Я старался как-то сгладить [ситуацию]... Но и это закончилось ничем. Я вышел –  и даже не понял, зачем я пришел. Пожалел", – сказал бизнесмен. 

Через три недели состоялась вторая встреча с Богданом. На ней присутствовали представители Офиса  президента, Офиса генпрокурора, Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Встреча касалась дела "VAB Банка", собственником которого ранее был Бахматюк. Бизнесмен фигурирует в уголовном производстве о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн, выданного банку в октябре 2014-го.

При падении крупного холдинга кто выиграет? Шакалье. И на этом можно соточки две-три заработать

"Богдан опоздал. Я ждал. Я должен был представить свой план, понимание, как я выхожу из ситуации... Зашел Богдан  и с ходу в хамской манере мне заявил... Мягко говоря, послал меня на три буквы. Сказал: "Пошел ты в жопу". Извините. "И все твои компании, и люди на хрен не нужны". [Мне пришлось ему ответить]. Я сказал: "Уважаемый, не вам это решать". Но я тогда сразу понял, что этот человек настроен на то, чтобы уничтожить мою компанию, не вникая в процесс", – отметил Бахматюк.

Он уточнил, что до этого никогда не виделся с Богданом.

"Я думаю, что у человека были определенные отношения с определенными игроками аграрного рынка, ему посоветовали так сделать. Для чего? Объясняю. Крупный холдинг падает, активы стоят $2 млрд. При падении кто у нас выиграет? Шакалье. И на этом можно соточки две-три заработать. Что, в принципе, я думаю, было мотивацией и предыдущего падения банков", – сказал Бахматюк.

Гордон уточнил: речь идет о $200300 млн?

"Конечно! Ничего, слава богу, у них не получилось. Хотя, конечно, качнули они меня будь здоров. И я потерял 30% компании. Доказать это почти невозможно. Но я уверен, что это одна из мотиваций", – резюмировал бизнесмен. 

Бахматюк является собственником агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард". Ранее Бахматюку принадлежал "VAB Банк", но в 2015 году НБУ отозвал его банковую лицензию

В 2013 году состояние Бахматюка журнал "Фокус" оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах "100 самых богатых украинцев", составленных журналами НВ и "Фокус" в 2020 году, бизнесмен не представлен.

В октябре 2019 года из-за уголовного производства по "VAB Банку" бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Арсен Аваков, VAB Банк, Владимир Зеленский, Олег Бахматюк, Виталий Касько, НАБУ, Руслан Рябошапка, Андрей Богдан, Сергей Шефир, Офис президента Украины
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