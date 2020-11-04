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ПОЛИТИКА

Богдан считает, что монобольшинства в Раде фактически не существует

По мнению бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, парламентская фракция "Слуга народа" может создать коалицию с центристскими группами.

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Богдан рассказал, с кем может объединиться "Слуга народа" в Раде
Богдан рассказал, с кем может объединиться "Слуга народа" в Раде
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что фактически монобольшинства фракции "Слуга народа" в Верховной Раде уже нет. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 4 ноября.

Он заявил, что монобольшинство в Раде юридически существует, а фактически – нет.

Богдан считает, что фракция может создать коалицию с центристскими группами, так как на соглашение с "Европейской солидарностью" и "Оппозиционной платформой – За жизнь" фракция и президент Владимир Зеленский не пойдут.

"Что центристское? "Батьківщина" более-менее. Хотя сложно понять, какая у них идеология у всех. Что-то близкое к центризму – это "Батьківщина", "Довіра", "За майбутнє", – сказал Богдан.

Он допустил вариант коалиции "Слуги народа" с "Довірою" и "За майбутнє".

"Как вариант, но сколько раз это голосов? 40? А сколько там не хватает? Посмотрим на ситуацию по-другому. Сколько эта коалиция наберет людей? Сколько там останется "Слуги народа"? Это люди диаметрально противоположных идеологических взглядов. Если мы идем на Запад, то часть депутатов встает и говорит: "Мы не пойдем". Если мы идем на восток, то с той стороны многие депутаты встанут и скажут: "Мы не пойдем". В результате мы сидим и ничего не делаем, никуда не идем, ждем, когда сдохнем с голоду", – заявил Богдан.

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Сейчас фракция "Слуги народа" насчитывает 246 нардепов.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, Слуга народа, выборы в Верховную Раду 2019, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, За майбутнє
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