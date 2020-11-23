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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Богдан – Путину: Пожалуйста, сделайте шаг назад

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак призвал президента РФ Владимира Путина сделать шаг к "переподписанию" Минских соглашений.

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Богдан Путину: Пожалуйста, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей это будет поступок сильного
Богдан – Путину: Пожалуйста, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей это будет поступок сильного
Скриншот: Ксения Собчак / YouTube

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в ходе интервью российской журналистке Ксении Собчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Видео беседы обнародовано на YouTube-канале журналистки.

"Пожалуйста, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей это будет поступок сильного. Это будет как раз победа. [Сделайте шаг] к переподписанию Минских соглашений", – сказал он.

Собчак спросила, на каких условиях могут быть заново подписаны Минские соглашения. 

"Я точно знаю, точно понимаю, что есть алгоритм действий", – ответил он. 

Богдан не стал конкретизировать, в чем суть альтернативы, сославшись на конфиденциальность информации. Экс-глава ОПУ добавил, что, "насколько он понимает", Путину известно об этом предложении. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы 21 октября российская сторона выдвинула новое предложение украинской делегации – создать новую пошаговую карту работы группы на многие годы вперед. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

13 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками лидеров стран "Нормандской четверки". Украина, Германия и Франция договорились о выработке дорожной карты на основе "Плана совместных шагов", сообщил он. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Богдан, ТКГ
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