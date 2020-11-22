Боевики открыли огонь из гранатомета возле Водяного – штаб ООС

За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.