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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики открыли огонь из гранатомета возле Водяного – штаб ООС

Вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета. Украинские военные огонь в ответ не открывали, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Жертв среди военных ООС 21 22 ноября нет
Жертв среди военных ООС 21–22 ноября нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/216257636524752/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: боевики, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе
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