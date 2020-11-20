Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2020
 
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"Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе

Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra, украинский музыкант Юрий Бардаш заявил, что ему "прикро" от того, что происходит на его родине – оккупированном Донбассе.

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Бардаш: Что я могу сказать? Я не могу ничего сказать. "Прикро" все это
Бардаш: Что я могу сказать? Я не могу ничего сказать. "Прикро" все это
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Украинский продюсер, певец и солист проекта Youra Юрий Бардаш в интервью программе "Антиподи" на канале Island TV, отвечая на вопрос ведущего о том, что происходит сейчас на Донбассе, где он родился, заявил, что ему "пох...й".

"Слушай, что там происходит? Там же оккупировано. Это что значит? Оккупирован типа чужаками? Или оккупирован этими, русскими? Ну оккупирован кем? Слушай, мне пох...й. Мне главное – чтобы... Что там сейчас? Не стреляют вроде? А, стреляют. Вроде ж Зеленский говорит: "Все!" Что я могу сказать? Я не могу ничего сказать. "Прикро" все это", – заявил он.

Бардаш утвердительно ответил на вопрос, были ли среди его друзей те, кто погиб во время войны на Донбассе.

"Это моя страна – Украина. Очень много людей, кто там был, кто там есть и с той, и с другой стороны. Конечно. "Прикро", больно это все. Естественно", – сказал он.

Отвечая на вопрос, что побудило людей, проживающих на Донбассе, воевать против Украины, Бардаш заявил, что причиной является пропаганда.

"Понимаешь, это все пропаганда. Тут идет один "кач", там идет другой "кач". Есть еще прозападные интересы. Есть [американский финансист Джордж] Сорос. Ну что? Есть Украина, есть Россия – агрессор. Это все? Или еще кто-то есть? Есть определенное количество игроков – оно явно конкретное. Всеукраинский истеблишмент – это ну как бы ставленники прозападные, американские. Две цивилизации столкнулись, и мы вот здесь – это украинская земля. Да, так и есть", – сообщил он.

ВИДЕО
Ответ Бардаша о причинах войны на Донбассе можно послушать начиная с 00.35 Видео: ISLND TV/ YouTube

Бардаш родился в 1983 году в Алчевске (Луганская область). Он был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существованиеВ настоящее время является солистом проекта Youra.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Юрий Бардаш
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