В районе Авдеевки снайпер боевиков тяжело ранил украинского военного

Раненому сегодня на Донбассе украинскому военному оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Он находится в тяжелом состоянии, сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Сегодня вблизи Авдеевки Донецкой области в результате выстрела снайпера боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы. Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Он находится в тяжелом состоянии.

"Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого", – отметили в бригаде.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.