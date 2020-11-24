Стало известно имя военного, погибшего в районе Авдеевки Донецкой области

В районе Авдеевки Донецкой области 24 ноября вражеский снайпер смертельно ранил Вячеслава Минкина. Ему был 31 год.

24 ноября в больнице умер военнослужащий из Фастова Киевской области, старший солдат Вячеслав Минкин. Сегодня его ранил вражеский снайпер в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Фастовского городского совета на своей странице в Facebook.

Погибшему был 31 год, у него остались жена и сын.

В горсовете сообщили, что в 2019 году Минкина наградили медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Светлодарской дугой называют выступ линии обороны украинских сил после их отступления от Дебальцево в 2015 году. В 2016–2017 годах в этом районе шли ожесточенные бои за стратегические высоты. В результате силы АТО заняли несколько населенных пунктов "серой зоны".

Информация о том, когда пройдет прощание с военнослужащим, пока не сообщается.

О ранении воина сегодня сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.