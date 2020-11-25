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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Россия в ТКГ поддержала план боевиков, на Донбассе погиб украинец, у Трампа заявили о готовности передать власть Байдену. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей вторника, 24 ноября.

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Важные события вторника
Важные события вторника
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook, ЕРА

Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации. Чиновник уволен "в связи с поданным им заявлением".

Россия на заседании ТКГ поддержала план боевиков

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями оккупационных властей ОРДЛО. Украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ.

На Донбассе погиб украинский военный

24 ноября в районе Авдеевки снайпер боевиков тяжело ранил украинского военного, позже он умер в больнице. Погибший – военнослужащий из Фастова Киевской области, старший солдат Вячеслав Минкин.

Администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену

Директор управления общих служб США Эмили Мерфи заявила о готовности администрации президента США Дональда Трампа к формальной передаче власти демократу Джо Байдену.

Трамп сказал, что поручил управлению и своей команде "делать все, что нужно", по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны".

В соответствии с законом о передаче президентской власти, Пентагон заявил о готовности поддерживать команду демократа Джо Байдена профессионально и эффективно.

Байдена назвали победителем на выборах еще в нескольких штатах

Победу демократа Джо Байдена на выборах президента США в штате Невада признал Верховный суд. Также Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате.

В Беларуси экс-кандидата в президенты Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег

Следственное управление КГБ Беларуси завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка", в том числе экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. В ведомстве Бабарико назвали "организатором преступной деятельности" и предъявили обвинение по статьям о получении взяток организованной группой в крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем.

Американский эсминец "вторгся" в территориальные воды России

Американский эсминец USS John S. McCain на два километра зашел в территориальные воды России в Японском море. Российские военные пригрозили ему тараном. Вскоре эсминец вернулся в нейтральные воды.

Теги: Россия, США, Беларусь, Джо Байден, Донбасс, снайпер, КГБ, боевики, украинский военный, эсминец, военнослужащий, ОРДЛО, погибшие, Белгазпромбанк, ТКГ
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