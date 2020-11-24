Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА и назначил временного руководителя

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА). Указ об этом размещен на сайте главы государства.
Чиновник уволен "в связи с поданным им заявлением".
Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Хмельницкой ОГА Романа Примуша.
Габинета назначили на должность 21 ноября 2019 года.
35-летний Примуш является первым заместителем главы облгосадминистрации.
18 ноября 2020 года Кабинет Министров согласовал кандидатуру предпринимателя Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА.