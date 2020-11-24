Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА и назначил временного руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Примуша врио главы Хмельницкой облгосадминистрации. Перед этим он уволил с должности главы ОГА Дмитрия Габинета.

Примуш является первым заместителем главы ОГА

Фото: Хмельницька обласна державна адміністрація / Facebook

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА). Указ об этом размещен на сайте главы государства. Чиновник уволен "в связи с поданным им заявлением". Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Хмельницкой ОГА Романа Примуша. Габинета назначили на должность 21 ноября 2019 года. 35-летний Примуш является первым заместителем главы облгосадминистрации. 18 ноября 2020 года Кабинет Министров согласовал кандидатуру предпринимателя Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА.