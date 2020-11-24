Минобороны РФ заявило о вторжении эсминца США в российские территориальные воды, ему пригрозили тараном

Американский эсминец John S. McCain на два километра зашел в территориальные воды России в Японском море, утверждает минобороны РФ.

Минобороны РФ утверждает, что эсминец США ушел в нейтральные воды после предупреждения Фото: ЕРА

В Японском море американский эсминец John S. McCain (DDG-56) "вторгся" в территориальные воды России. Об этом 24 ноября заявило минобороны РФ, сообщает РБК.

Российское ведомство утверждает, что американский корабль углубился на территорию РФ на два километра.

"Нарушение остановил" противолодочный корабль тихоокеанского флота России "Адмирал Виноградов", утверждают в минобороны. Тот направил эсминцу США предупреждение о том, что готов пойти на таранный маневр, чтобы вытеснить его из территориальных вод, а также взял курс на John S. McCain, отмечает РБК.

В минобороны РФ объяснили, что "после полученного предостережения американский корабль сразу вышел в нейтральные воды".

До недавних пор John S. McCain (DDG-56) находился в Японии на ремонте. Эсминец назван в честь адмиралов флота Джона Маккейна – старшего и Джона Маккейна – младшего, соответственно, отца и деда сенатора-республиканца Джона Маккейна III.