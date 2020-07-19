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В Черное море войдет эсминец ВМС США

Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США направляется в Черное море для участия в международных учениях Sea Breeze 2020.

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Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года
Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года
Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Twitter

Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США начал свой транзит в направлении Черного моря. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США на своей странице в Twitter.

Корабль будет участвовать в международных учениях Sea Breeze 2020.

Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года, сообщается в релизе Шестого флота ВМС США.

"Наше участие в многонациональных учениях, таких, как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы", – заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий шестым флотом США.

8 июля сообщалось, что в Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО №2 Standing NATO Mine Counter Measures Group Two (SNMCMG2).

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.

Теги: США, Черное море, корабль, Sea Breeze, ВМС США, эсминец, учения, корабли
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