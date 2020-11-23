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Американский эсминец USS Donald Cook вошел в Черное море

Американский эсминец USS Donald Cook проведет операции по обеспечению безопасности для поддержки стабильности в Черном море, сообщили в 6-м флоте США.

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Корабль ВМС США заходит в Черное море в этом году уже седьмой раз
Корабль ВМС США заходит в Черное море в этом году уже седьмой раз
Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Twitter

Американский эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke вошел в Черное море в поддержку союзников и партнеров по НАТО. О таком маневре рассказала пресс-служба 6-го флота США 23 ноября.

Находясь в Черном море, Donald Cook проведет операции по обеспечению безопасности и региональной стабильности, сообщило командование.

"Операции в Черном море подтверждают нашу приверженность партнерам и союзникам в регионе. Это важная дипломатическая миссия, Donald Cook уже много раз пользовался гостеприимством черноморских стран", – сказал командир эсминца Келли Джонс.

6-й флот США подчеркнул, что регулярно работает в Черном море с союзниками по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину.

"Весь мир заинтересован в поддержке стабильности процветающего Черноморского региона и сдерживании агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации в своих интересах", – заявили во флоте.

Корабль военно-морских сил США заходит в Черное море с начала 2020 года уже седьмой раз, уточнили в ведомстве. Последним кораблем, посетившим регион, был эсминец USS Roosevelt в сентябре. В июле этого года в Черное море заходил эсминец USS Porter.

Теги: США, Украина, Турция, НАТО, Грузия, Румыния, Болгария, Черное море, ракеты, корабли, USS Donald Cook
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