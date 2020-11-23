Американский эсминец USS Donald Cook вошел в Черное море

Американский эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke вошел в Черное море в поддержку союзников и партнеров по НАТО. О таком маневре рассказала пресс-служба 6-го флота США 23 ноября.
Находясь в Черном море, Donald Cook проведет операции по обеспечению безопасности и региональной стабильности, сообщило командование.
"Операции в Черном море подтверждают нашу приверженность партнерам и союзникам в регионе. Это важная дипломатическая миссия, Donald Cook уже много раз пользовался гостеприимством черноморских стран", – сказал командир эсминца Келли Джонс.
6-й флот США подчеркнул, что регулярно работает в Черном море с союзниками по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину.
"Весь мир заинтересован в поддержке стабильности процветающего Черноморского региона и сдерживании агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации в своих интересах", – заявили во флоте.
Корабль военно-морских сил США заходит в Черное море с начала 2020 года уже седьмой раз, уточнили в ведомстве. Последним кораблем, посетившим регион, был эсминец USS Roosevelt в сентябре. В июле этого года в Черное море заходил эсминец USS Porter.