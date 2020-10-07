В порт Одессы зашел британский эсминец Dragon. Фоторепортаж
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
7 октября в морской порт Одессы прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon. Об этом сообщает
Министерство обороны Украины. По данным ведомства, визит британского корабля дружественный. До ухода из Одессы 12 октября Dragon примет участие в совместных корабельных тренировках и учениях в море. В Королевские ВМС эсминец вошел в 2012 году. Это единственный корабль британского флота, который украшен изображением валлийского дракона Y Ddraig Goch, национального символа Уэльса.