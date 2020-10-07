ГОРДОН
 
 
События

В порт Одессы зашел британский эсминец Dragon. Фоторепортаж

Сегодня 16.37
7 октября в морской порт Одессы прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, визит британского корабля дружественный. До ухода из Одессы 12 октября Dragon примет участие в совместных корабельных тренировках и учениях в море. В Королевские ВМС эсминец вошел в 2012 году. Это единственный корабль британского флота, который украшен изображением валлийского дракона Y Ddraig Goch, национального символа Уэльса.
Теги: Одесса, Министерство обороны Украины, корабль, эсминец, учения, ВМС Великобритании, порт
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Путь в Черное море эсминец начал 15 сентября
МИР
В Черное море направляется американский эсминец USS Roosevelt
15 сентября, 2020 17.09
Американский эсминец USS Roosevelt, который направляется в Черное море, примет участие в операции по обеспечению безопасности на море с союзникам и партнерами НАТО в регионе.
Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года
МИР
В Черное море войдет эсминец ВМС США
19 июля, 2020 10.39
Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США направляется в Черное море для участия в международных учениях Sea Breeze 2020.
Эсминец принимал участие в операции в Баренцевом море
МИР
К Черному морю направляется американский эсминец USS Porter
17 июня, 2020 13.18
После прибытия в Черное море американский эсминец USS Porter будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности и региональной стабильности.
Последний раз эсминец заходил в Черное море в декабре 2019 года
МИР
В Черное море идет американский эсминец USS Ross
24 февраля, 2020 01.44
Ракетный эсминец USS Ross был последним американским кораблем, который заходил в Черное море в 2019 году. Он станет первым кораблем ВМС США, который зайдет в море в 2020 году.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов
Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов G
Владимир ПОПОВ
Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС
Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС
Нобелевская премия по медицине. За что присудили и кто победил. Подробности
Нобелевская премия по медицине. За что присудили и кто победил. Подробности G
Наталия ДВАЛИ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS