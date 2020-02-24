В Черное море идет американский эсминец USS Ross

Ракетный эсминец USS Ross был последним американским кораблем, который заходил в Черное море в 2019 году. Он станет первым кораблем ВМС США, который зайдет в море в 2020 году.

Последний раз эсминец заходил в Черное море в декабре 2019 года Фото: navy.mil

В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71). Об этом 23 февраля проинформировал сайт Военно-морских сил США.

"Эсминец класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит через северный пролив по пути в Черное море 23 февраля 2020 года, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность на море, совместную готовность и военно-морской потенциал с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", – сказано в сообщении.

В ВМС США отметили, что USS Ross был последним американским кораблем, который побывал в Черном море в 2019 году, он также станет первым, кто зайдет туда в 2020 году.

USS Ross входил в акваторию Черного моря 15 декабря 2019 года.

24 декабря корабль прибыл в Одессу.

За день до этого USS Ross подвергся, по данным Вооруженных сил Украины, провокационным действиям со стороны российской авиации. Два бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по эсминцу, они "совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования".