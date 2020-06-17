К Черному морю направляется американский эсминец USS Porter

После прибытия в Черное море американский эсминец USS Porter будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности и региональной стабильности.

Эсминец принимал участие в операции в Баренцевом море Фото: Управління Служби безпеки України в Одеській області / Facebook (архив)

17 июня американский эсминец DDG78 USS Porter направился через Средиземное море в направлении Черного моря. Об этом проинформировал сайт Шестого флота США.

Ведомство отмечает, что корабль будет "проводить операции по обеспечению безопасности на море и повышать региональную стабильность на море, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Это уже третий раз, когда корабль ВМС США проводит операции в Черном море в 2020 году и второй раз – для USS Porter, который посетил Черное море в апреле. Находясь в Черном море при поддержке партнеров и союзников, USS Porter будет оставаться в безопасности, уделяя особое внимание эксплуатационным требованиям и выполнению национальных задач во время COVID-19.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – объяснил командир эсминца Крейг Трент.

В Шестом флоте США рассказали, что недавно эсминец завершил операции в Баренцевом море вместе с другими американскими кораблями.

Последний раз USS Porter заходил в Черное море в апреле 2020 года.