В Черное море направляется американский эсминец USS Roosevelt

Американский эсминец USS Roosevelt, который направляется в Черное море, примет участие в операции по обеспечению безопасности на море с союзникам и партнерами НАТО в регионе.

В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Roosevelt. Об этом 15 сентября проинформировал сайт Шестого флота США.

"Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) начал свой международный транзит в северном направлении к Черному морю для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – говорится в сообщении.

В Шестом флоте отметили, что USS Roosevelt "сосредоточится на повышении стабильности на море в регионе", а также продемонстрирует комбинированную боеготовность и военно-морские возможности.

События в Черном море состоятся в рамках операции "Атлантическая решимость".

Эсминец USS Roosevelt дислоцируется в городе Рота на атлантическом побережье Испании.

Это шестой визит американских кораблей в черное море с начала 2020 года. Предыдущий раз в регион заходил эсминец Porter, это было в июле.