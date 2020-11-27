ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики за сутки дважды пытались сорвать перемирие на Донбассе – штаб ООС

26 ноября представители незаконных вооруженных формирований провоцировали украинских военных на ответный огонь вблизи Марьинки и Старогнатовки Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вражеские выстрелы не представляли угрозы
Вражеские выстрелы не представляли угрозы 
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Недалеко от Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", – говорится в сообщении.

С начала новых суток российско-оккупационные войска уже совершили одну провокацию – открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/365816854722663/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

Теги: Донбасс, военные, провокации, боевики, Марьинка, перемирие, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, Старогнатовка, военнослужащий, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот
Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот
  Никитин рассказал, почему в репертуаре "НеАнгелов" нет песен на украинском языке
  Никитин рассказал, почему в репертуаре "НеАнгелов" нет песен на украинском языке
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS