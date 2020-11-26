Витольд Фокин: Кучма раскусил замысел властей: им нужен не мир, а имитация стремления к миру

Уволенный из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы ТКГ из-за того, что переговоры зашли в тупик.

Фокин: Пятый президент на протяжении пяти лет использовал троцкистский лозунг "ни войны, ни мира" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины, экс-глава трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин считает, что переговоры завели в тупик сами переговорщики. Об этом он заявил в интервью Kp.ua, которое опуликовано 26 ноября.

Фокин считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко, подписывая Минские соглашения, "не собирался их выполнять", это усложнило переговоры и стало причиной ухода с поста украинской делегации в ТКГ второго президента Украины Леонида Кучмы.

"Отлично разбираясь в тонкостях ведения подковерной игры, Леонид Данилович раскусил замыслы властей: им нужен не мир, а имитация стремления к миру. Пятый президент на протяжении пяти лет использовал троцкистский лозунг "ни войны, ни мира", в результате чего в 1918 году в Украину пришли немцы. Кучма дорожит своей репутацией и, думаю, стыдился нулевого результата своей дипломатической деятельности", – отметил Фокин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Лидеры четырех государств не ставили под документами в этот день свои подписи. Как сказал тогда глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".

Вторые Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

Кучма покинул пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе 28 июля.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. 30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.