ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Витольд Фокин: Кучма раскусил замысел властей: им нужен не мир, а имитация стремления к миру

Уволенный из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы ТКГ из-за того, что переговоры зашли в тупик.

Фокин: Пятый президент на протяжении пяти лет использовал троцкистский лозунг "ни войны, ни мира"
Фокин: Пятый президент на протяжении пяти лет использовал троцкистский лозунг "ни войны, ни мира"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины, экс-глава трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин считает, что переговоры завели в тупик сами переговорщики. Об этом он заявил в интервью Kp.ua, которое опуликовано 26 ноября.

Фокин считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко, подписывая Минские соглашения, "не собирался их выполнять", это усложнило переговоры и стало причиной ухода с поста украинской делегации в  ТКГ второго президента Украины Леонида Кучмы.

"Отлично разбираясь в тонкостях ведения подковерной игры, Леонид Данилович раскусил замыслы властей: им нужен не мир, а имитация стремления к миру. Пятый президент на протяжении пяти лет использовал троцкистский лозунг "ни войны, ни мира", в результате чего в 1918 году в Украину пришли немцы. Кучма дорожит своей репутацией и, думаю, стыдился нулевого результата своей дипломатической деятельности", – отметил Фокин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Лидеры четырех государств не ставили под документами в этот день свои подписи. Как сказал тогда глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".

Вторые Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

Кучма покинул пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе 28 июля.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, Леонид Кучма, Донбасс, Витольд Фокин, Минские соглашения, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
Польская топ-модель полностью обнажилась для обложки Vogue в знак протеста против запрета абортов
Польская топ-модель полностью обнажилась для обложки Vogue в знак протеста против запрета абортов
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь
"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь
"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19
"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19
"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео
"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
  "Все рухнуло, вся моя жизнь". У экс-солистки "Тату" Волковой случился рецидив рака
  "Все рухнуло, вся моя жизнь". У экс-солистки "Тату" Волковой случился рецидив рака
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно
Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS