Замглавы ОПУ: Год, который Зеленский отводил себе для завершения войны на Донбассе, закончился

Режим тишины на Донбассе, хотя там и продолжают гибнуть украинские военные, сохраняется, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Но вопросы мира все равно двигаются, есть план Б, есть планы, перемешанные друг между другом", – добавил он, согласившись со словами журналистки о том, что год, который президент Украины Владимир Зеленский отводил себе для завершения войны на Донбассе, закончился.

Тимошенко уточнил, что сейчас не занимается вопросами мира, поэтому не владеет всей ситуацией, но подчеркнул, что Украина "двигается вперед".

"У нас режим тишины – да, с печальными событиями единоразовыми, когда погибают наши бойцы – но сохраняется. Мы считаем, что можно двигаться. То есть это шаг вперед, не бег на месте. Оно же все равно двигается. Никто не мог два года назад подумать, что [бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег] Сенцов сюда вернется, или что мы сможем вернуть такое количество людей. Какими-то шагами – они могут быть вот такими маленькими, но мы все равно двигаемся. Да, режим тишины – это не мир и реинтеграция Донбасса и все как было в былые времена. Все равно это движение вперед", – сказал Тимошенко.

"Мы отстраиваем страну, хотим показать свои примером неподконтрольным территориям, что здесь уже другая страна, которая двигается вперед", – добавил он.

Как говорил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Зеленский сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию Минских соглашений на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Если урегулировать конфликт на Донбассе не удастся с помощью переговоров в Минске, Украина "будет менять тактику", заявлял президент. Зеленский уверен, что войну удастся завершить за время его каденции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

13 декабря 2019-го Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

В ноябре спикер украинской делегации в ТКГ "неофициально" рассказал, что ключевая идея плана Б Украины по ситуации на востоке страны – введение миротворцев на временно оккупированные территории.