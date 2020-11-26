ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

У Зеленского есть свое видение, как быстрее прийти к миру. Мы к этому идем – замглавы Офиса президента

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не стал конкретизировать, в чем заключается видение президента Украины Владимира Зеленского по завершению войны на Донбассе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тимошенко: Если ты вышел к нации и сказал: "Я еду в Нормандию вот с этим", это уже в принципе не переговоры
Тимошенко: Если ты вышел к нации и сказал: "Я еду в Нормандию вот с этим", – это уже в принципе не переговоры
Фото: president.gov.ua

Украина движется к достижению мира на Донбассе, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 

Журналистка отметила, что президент России Владимир Путин занял принципиальную позицию по вопросу закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса. 

"Если его международное сообщество санкциями или еще чем-то не подвинет, как президент [Украины Владимир] Зеленский может повлиять?" – спросила она. 

"Это та же история, [что и вопрос] "расскажите, с чем вы едете в Нормандию, откройте все карты, и мы все успокоимся, если все окей", – ответил Тимошенко. 

По его словам, ехать на саммит "Нормандской четверки" нет смысла, если перед этим сообщить народу план действий. 

"Если ты вышел к нации и сказал: "Я еду вот с этим", – это уже в принципе не переговоры, ты их уже провел: сделал это обращение и открыл все карты. У президента Зеленского есть свое видение, каким образом как можно быстрее прийти к миру. Мы к этому идем. Не так быстро как всем этого хочется, и не так быстро как мы хотели. Но оно же не рассосется", – добавил Тимошенко.  

Других деталей он не привел. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.

Теги: Владимир Путин, Украина, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Кирилл Тимошенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот
Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот
  Никитин рассказал, почему в репертуаре "НеАнгелов" нет песен на украинском языке
  Никитин рассказал, почему в репертуаре "НеАнгелов" нет песен на украинском языке
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS