У Зеленского есть свое видение, как быстрее прийти к миру. Мы к этому идем – замглавы Офиса президента

Тимошенко: Если ты вышел к нации и сказал: "Я еду в Нормандию вот с этим", – это уже в принципе не переговоры Фото: president.gov.ua

Украина движется к достижению мира на Донбассе, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Журналистка отметила, что президент России Владимир Путин занял принципиальную позицию по вопросу закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

"Если его международное сообщество санкциями или еще чем-то не подвинет, как президент [Украины Владимир] Зеленский может повлиять?" – спросила она.

"Это та же история, [что и вопрос] "расскажите, с чем вы едете в Нормандию, откройте все карты, и мы все успокоимся, если все окей", – ответил Тимошенко.

По его словам, ехать на саммит "Нормандской четверки" нет смысла, если перед этим сообщить народу план действий.

"Если ты вышел к нации и сказал: "Я еду вот с этим", – это уже в принципе не переговоры, ты их уже провел: сделал это обращение и открыл все карты. У президента Зеленского есть свое видение, каким образом как можно быстрее прийти к миру. Мы к этому идем. Не так быстро как всем этого хочется, и не так быстро как мы хотели. Но оно же не рассосется", – добавил Тимошенко.

Других деталей он не привел.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.