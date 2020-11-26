Замглавы ОПУ Тимошенко ответил, возможна ли ситуация, при которой Зеленский скажет: "Я ухожу"

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман не исключил возможности ухода Владимира Зеленского с должности президента до окончания его каденции.

Журналистка спросила, возможна ли ситуация, при которой Зеленский "выйдет и скажет: "Я ухожу".

"Наверное, есть. Я не могу сказать за него. Но в любом случае, если президент посчитает нужным уйти, он наверное об этом сообщит народу. Но я не вижу такой ситуации сейчас в принципе. Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой... Это же президент, он решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке", – ответил Тимошенко.

Он также рассказал в интервью, что одного президентского срока недостаточно, чтобы "отстроить страну".

"Если у президента будет такое решение [баллотироваться на второй срок], он его озвучит", – добавил замглавы ОПУ.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.

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