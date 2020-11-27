Данилов: СНБО готовит решение по ситуации на Донбассе

Решение по поводу плана урегулирования ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем, который истекает 9 декабря, будет принимать президент страны Владимир Зеленский, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов отметил, что в декабре 2019 года СНБО принял пять вариантов развития ситуации на Донбассе Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Фокусу", опубликованном 26 ноября, заявил, что СНБО готовит решение по ситуации на Донбассе.

Он отметил, что решение по поводу плана урегулирования ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем, срок действия которого истекает 9 декабря, будет принимать президент страны Владимир Зеленский.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказал Данилов.

При этом он не уточнил, каким будет это решение – открытым или закрытым.

Как говорил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Зеленский сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию Минских соглашений. Этот срок заканчивается 9 декабря.

Если урегулировать конфликт на Донбассе не удастся с помощью переговоров в Минске, Украина "будет менять тактику", заявлял президент. Зеленский уверен, что войну удастся завершить за время его каденции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

13 декабря 2019-го Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

В ноябре спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович "неофициально" рассказал, что ключевая идея плана Б Украины по ситуации на востоке страны – введение миротворцев на временно оккупированные территории.