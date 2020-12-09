Украина четыре раза подавала списки на обмен по формуле "всех на всех" – Гармаш

Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, сказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш.

Украина четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш в интервью "Телеграфу".

Он подчеркнул, что Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

"Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые контрольные пункты въезда/выезда, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе [Донбасса]. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле "всех на всех". К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной. И теперь РФ нужно отвечать перед остальными представителями "четверки", почему она это делает", – сказал Гармаш.

По его словам, можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины.

"Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях. Геополитическая конъюнктура сейчас может оцениваться как позитивная для Украины. Есть повод говорить об усилении санкций против России", – сказал представитель Украины на переговорах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.