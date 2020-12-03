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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Небензя назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины – украинская делегация в ТКГ

Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что встреч в нормандском формате может не быть, отметила украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Небензя "пытался сыграть роль модератора дискуссии"
Небензя "пытался сыграть роль модератора дискуссии"
Фото: ЕРА

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины. Об этом 3 декабря заявила в Facebook украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны.

Об этом зашла речь в связи с попыткой 2 декабря через Совет Безопасности ООН легитимизировать боевиков "ДНР" и "ЛНР". На встрече, которая проходила вне помещений Совбеза ООН, "между собой дискутировали" представители боевиков "ЛНР" и "ДНР", а также украинский политтехнолог Михаил Погребинский, а Небензя "пытался сыграть роль модератора дискуссии".

"Самое интересное и даже сенсационное – Небензя заявил о "конфликте на Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это – политический конфликт между РФ и Украиной")", – говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

В нем отмечается, что Небензя также "утверждал, что нормандский саммит (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять минский формат.

"Что он имел в виду под минским форматом, осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что "нормандских встреч, возможно, больше не будет", – рассказали украинцы в ТКГ.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/142132907697128

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года и последний к этому времени саммит лидеров "Нормандской четверки". Их договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года. Он говорил, что лидеры должны обсудить условия для проведения местных выборов в ОРДЛО.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Донбасс, Совет Безопасности ООН, нормандский формат, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Василий Небензя, ТКГ
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