ТКГ ожидает реакции МИД Украины на попытку минирования позиций украинских военных на Донбассе

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сообщила, что проинформировала представителей ОБСЕ о попытке заминировать позиции украинских военных 29 ноября.



Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе ждет реакции Министерства иностранных дел Украины на попытку боевиков заминировать позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Telegram в понедельник, 30 ноября.

О намерении боевиков украинская сторона проинформировала представителей миссии ОБСЕ. Украинским военным удалось сорвать эту попытку диверсионной группы 29 ноября.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемниках немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Ждем также соответствующей реакции со стороны МИД Украины", – заявили в ТКГ.

При осмотре места минирования нашли средства минирования российского производства, в том числе три противопехотные осколочные мины МОН-50 и кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами ПФМ-1, запрещенными Женевской конвенцией. Кроме того, были обнаружены личные вещи минеров, бухта кабеля и четыре магазина с патронами калибра 5,45 мм, отметили в группе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.