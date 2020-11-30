Штаб ООС сообщил о попытке боевиков заминировать позиции украинских военных на Донбассе

Военные операции Объединенных сил сорвали попытку незаконных вооруженных формирований России заминировать украинские позиции, проинформировал штаб ООС.

Вооруженные формирования России 29 ноября четыре раза нарушили режим прекращения огня, с начала суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил на 7.00, опубликованной в Facebook.

Боевики вели огонь из гранатометов разных систем и минометов калибром 82 мм в районе Катериновки Донецкой области, из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов, а также стрелкового оружия – в районе Попасной Луганской области, сказано в сводке.

В результате обстрелов, по данным штаба, никто из украинских военных не пострадал.

Кроме того, украинские военные сорвали попытку диверсионной группы боевиков заминировать украинские позиции.

"После огневого контакта противник отошел. На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение. Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям", – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.