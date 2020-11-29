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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести

Основная проблема поиска украинских военных на оккупированных территориях – то, что не удается получить разрешение и гарантию безопасности поисков из-за позиции противоположной стороны, рассказала уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.

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В число пропавших без вести попадают и солдаты, чьи останки идентифицированы, но родственники этого не признают
В число пропавших без вести попадают и солдаты, чьи останки идентифицированы, но родственники этого не признают
Фото: depositphotos.com

В Украине 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжают подразделения Нацполиции и военные, однако они осложняются на неподконтрольных территориях из-за позиции боевиков. Об этом уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая рассказала "Укринформу".

"Что касается цифр, военнослужащих, пропавших без вести, по данным ВСУ, сегодня 69. Это учитывая случаи, когда идентификация останков состоялась, но родственники не признают этого факта. Такая проблема есть, но каждый случай такого несогласия – это своя уникальная история", – отметила она.

Однако, по ее словам, количество пропавших может колебаться: если есть данные о новых людях, перечень увеличивается, если произошла идентификация и члены семей признали результаты, список сокращается. Общий учет пропавших без вести военных и гражданских ведет СБУ.

Зарецкая уверяет, что поисковые работы не прекращались и осуществляются силами подразделений Национальной полиции и военными в зоне проведения боевых действий, а также общественными организациями.

"Действия на временно оккупированных территориях согласовываются в политическом формате через трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", – отмечает она.

Еще одна проблема с поисками на оккупированных территориях, что там может работать только Международный комитет Красного Креста.

"Красный Крест имеет ограничения по мандату. Они могут получать информацию от нас и от любого, но передавать нам данные – нет. Коммуникация с нашими военными есть, но единый процесс, к сожалению, не складывается из-за этих формальных ограничений", – сообщила Зарецкая.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: военные, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, Наталья Зарецкая, пропавшие без вести
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