ВСУ сбили беспилотник противника на Донбассе

Беспилотник противника, который пересек линию разграничения, был обезврежен, заявили в штабе ООС.

В штабе ООС не раз фиксировали появление беспилотников Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе вблизи населенного пункта Луганское Донецкой области 29 ноября зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит", – говорится в сообщении.

На других участках вдоль линии разграничения нарушений, по данным штаба, не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.