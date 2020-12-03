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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перешла к шантажу Франции и Германии как участников нормандского формата – украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность состоянием российской дипломатии.

Россия участвует в переговорах в нормандском формате
Россия участвует в переговорах в нормандском формате
Фото: pixabay.com

Россия шантажирует Германию и Францию, которые также являются участниками переговоров в нормандском формате. Об этом 3 декабря заявила в Facebook украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось. От попыток лавирования в ответ на сильные и международно признанные шаги Украины по реализации всего комплекса договоренностей в нормандской формате руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата", – говорится в заявлении.

Комментарий украинской делегации в ТКГ появился в связи с попыткой 2 декабря через Совет Безопасности ООН легитимизировать боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Мероприятие", которое устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", оказалось событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии", – считают в Украине.

Украинцы в ТКГ рассказали, что на встрече "между собой дискутировали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский", а постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя "пытался сыграть роль модератора дискуссии".

"РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в нормандском формате некой "дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик ДНР и ЛНР". ...Результатом... может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания", – объяснили представители Украины в ТКГ.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/142132907697128

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года и последний к этому времени саммит лидеров "Нормандской четверки". Их договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года. Он говорил, что лидеры должны обсудить условия для проведения местных выборов в ОРДЛО.

Теги: Россия, Германия, Франция, ООН, Михаил Погребинский, Донбасс, Совет Безопасности ООН, боевики, ДНР, нормандский формат, саммит, шантаж, война в Украине, дипломаты, ЛНР, война на Донбассе, Василий Небензя, встреча, ТКГ
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