2 декабря боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

По данным операции Объединенных сил, 2 декабря и утром 3 декабря боевики стреляли в районе Водяного Донецкой области.

2 декабря на Донбассе боевики три раза нарушили договоренности о перемирии. Об этом в утренней сводке 3 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"2 декабря (...) три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"С начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибра 120 мм, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2", – рассказали в штабе ООС.

Там подчеркнули, что "огневые провокации противника не несли угрозы" украинским военным, поэтому ответный огонь не открывали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.