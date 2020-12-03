ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

2 декабря боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

По данным операции Объединенных сил, 2 декабря и утром 3 декабря боевики стреляли в районе Водяного Донецкой области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные ответный огонь не открывали
Украинские военные ответный огонь не открывали
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

2 декабря на Донбассе боевики три раза нарушили договоренности о перемирии. Об этом в утренней сводке 3 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"2 декабря (...) три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"С начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибра 120 мм, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2", – рассказали в штабе ООС.

Там подчеркнули, что "огневые провокации противника не несли угрозы" украинским военным, поэтому ответный огонь не открывали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1012426232583326

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донецкая область, Донбасс, боевики, минирование, гранатомет, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года
Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина
Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина
"Звучит восхитительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля
"Звучит восхитительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS