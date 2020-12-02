В Донецкой области обнаружили арсенал оружия с минометными минами

Неизвестные спрятали взрывоопасные предметы в 50 метрах от автодороги сообщением Мариуполь – Пикузы в Донецкой области, сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники обнаружили в Донецкой области арсенал боеприпасов. Об этом 2 декабря сообщает Госпогранслужба Украины.

Два предмета, похожие на минометные мины, пограничный наряд заметил во время патрулирования неподалеку от автодороги сообщением Мариуполь – Пикузы. Они были спрятаны под кучей мусора в 50 метрах от дороги.

Пограничники сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники Национальной полиции взяли под охрану место, где были обнаружены боеприпасы.

В ходе осмотра пиротехническая группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружила еще пять мин калибра 82 мм. Все выявленные взрывоопасные предметы были изъяты представителями ГСЧС.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации тайника.