Гордон: Я ненавижу государство Россия. За хамство великодержавное, за шовинизм и за то, что лезет в другие страны насаждать свой ущербный образ жизни

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что Россия, прежде чем рассказывать что-то другим странам, должна сделать счастливыми своих граждан и остановить отток россиян за границу.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил 1 декабря в эфире телеканала "Украина 24", что не любит российские власти, поскольку вместо того, чтобы наводить порядок в своей стране, они вмешиваются в дела других стран, в первую очередь соседних.

Ведущий Василий Голованов во время дискуссии отметил, что в Украине достаточно много людей, которые хотят видеть свою страну не просто успешной и независимой, "они видят ее анти-Россией".

"Государство Россия все сделало для того, чтобы таких людей у нас было много. Я повторяю: не простые россияне, а государство, – сказал Гордон. – Я прекрасно отношусь к россиянам, великой русской культуре и русскому языку. Но я не люблю государство Россия. Очень не люблю! Я не хочу говорить слово "ненавижу" – оно какое-то выспренное, в нем какая-то фальшь чувствуется иногда, а мне не хочется быть фальшивым. Но я ненавижу государство Россия, это правда".

Он отметил, что руководители России "по-скотски" повели себя по отношению к его родине, и перечислил, за что именно ненавидит государство Россия.

"За хамство великодержавное, за шовинизм великодержавный, за то, что, не разобравшись у себя дома, не сделав счастливой жизнь своих граждан (по данным Счетной палаты РФ, из 146 млн граждан РФ 20,3 млн живут за чертой бедности. – "ГОРДОН"), они лезут в другие страны, на другие территории насаждать свой ущербный образ жизни. Вот за это ненавижу. Сначала дайте счастье своему народу, а уже потом рассказывайте остальным, какое оно, счастье. А пока вы сами не дали его своим людям, пока у вас люди в нищете, в алкоголизме и репрессиях живут, чего вы суетесь к нам, белорусам, сирийцам, ливийцам, молдаванам?" – возмутился журналист.

Он отметил, что и российским властям, и украинским в первую очередь нужно думать о развитии своих стран.

"Что касается анти-России, то я сторонник того, чтобы было меньше лозунгов, а Украинское государство делало все так красиво, чтобы все захотели жить в Украине. Я что-то не видел, чтобы люди из Америки хотели жить в других странах. Вот честно: не видел! Или чтобы швейцарцы бежали из Швейцарии. Но украинцы из Украины, а россияне из России миллионами уезжают. Отчего? Не от хорошей жизни. А почему американцы не бегут? Потому что от хорошего не бегут. Вот и все история", – сказал журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Украина и Россия находятся в состоянии конфликта с 2014 года, после того как РФ оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным совместного исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра", в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 42% украинцев, плохо или очень плохо – тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо – 43%, 9% не определились.