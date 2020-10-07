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Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине – опрос

В сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 42% украинцев, плохо или очень плохо – тоже 42%, сообщает Киевский международный институт социологии.

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Меньше всего украинцев положительно относятся к России на западе
Меньше всего украинцев положительно относятся к России на западе
Фото: depositphotos.com

Украинцы стали хуже относиться к России, в то время как жители РФ – наоборот. Об этом свидетельствует совместное исследование Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр".

В КМИС отмечают, что за весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019-го отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России.

После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. Сейчас – в августе – сентябре 2020 года отношение украинцев к России вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось, и второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

В частности, в Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 42% украинцев, плохо или очень плохо – тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо – 43%, 9% не определились.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 30%, в центре – 38%, на юге – 52%, на востоке – 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в западном регионе (56%), меньше всего таких – в восточном регионе (27%).

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

КМИС проводил опрос с 12-го до 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,4% – для показателей, близких к 10%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше, в период 20–26 августа 2020 года методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% – для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, соцопрос
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