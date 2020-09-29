Треть украинцев поддерживает запрет отдельных российских артистов и фильмов – опрос

За год количество украинцев, поддерживающих запрет некоторых российских артистов и фильмов выросло с 27% до 36,3%, согласно исследованию Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

36,3% украинцев считают, что запрет отдельных российских артистов и фильмов является необходимым шагом для защиты Украины. Об это свидетельствует социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованное 29 сентября.

В сравнении с предыдущими годами количество тех, кто поддерживает запрет, выросло. В 2018 году их было 29,2%, а в 2019-м – 27%. Ошибкой запрет артистов и фильмов РФ считают 43,4% опрошенных (в 2018 году их было 53%, а в 2019-м – 55,5%).

Затрудняются ответить или не согласны с этими двумя высказываниями 20,3% (в 2018 году – 17,8%, а в 2019-м – 17,5%).

Больше всего запрет поддерживают на западе страны – 63,2%, в центре – 39,7%, на востоке – 16,2%, а на юге – 15,9%. Ошибкой такой запрет считают 18,9% жителей Запада, 39,5% жителей центральной Украины, 56% жителей Юга и 65,4% жителей Востока.

Инфографика: dif.org.ua

Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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