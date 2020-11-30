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Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ на этой неделе

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе предлагает организовать внеочередную встречу до истечения срока прошлогодних договоренностей лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По информации Арестовича, Украина предлагает полноценные переговоры, включая встречи четырех подгрупп и общее заседание
По информации Арестовича, Украина предлагает полноценные переговоры, включая встречи четырех подгрупп и общее заседание
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украина предложила организовать на этой неделе внеочередную встречу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в комментарии UNN 30 ноября сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, необходимость проведения встречи связана с  тем, что 9 декабря истекает год с прошлогодних договоренностей, а до Рождества, после которого "Европа уйдет на каникулы", остается одно очередное заседание контактной группы.

"Куча неотложных вопросов не решена: разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ. Мы это все официально, через посредника, ОБСЕ, предложили ускорить и провести на этой неделе внеочередное заседание", – подчеркнул Арестович.

По его словам, Украина предлагает полноценные переговоры, включая встречи четырех подгрупп и общее заседание.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года. Он говорил, что лидеры должны обсудить условия для проведения местных выборов в ОРДЛО.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, Алексей Арестович, война в Украине, разминирование, обмен пленными, война на Донбассе, КПВВ, ТКГ
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