"Россия другого не понимает". Кравчук заявил, что давление на РФ нужно усиливать, если она не хочет прогресса в переговорах по Донбассу

По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, на следующем заседании ТКГ он предложит отложить украинскую и российскую дорожные карты "до лучших времен" и сосредоточиться на выполнении решений, согласованных в нормандском формате.

Если Россия откажется выполнять решения, принятые лидерами "Нормандской четверки", нужно усиливать давление на нее. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии "РБК-Украина", который вышел 9 декабря.

По словам Кравчука, на следующем заседании ТКГ он предложит отложить украинскую и российскую дорожные карты "до лучших времен", а пока сосредоточиться на выполнении решений, согласованных в нормандском формате, в частности – на подготовке к выборам, для чего нужно провести демилитаризацию, вывести из ОРДЛО российские войска и другое. Если РФ откажется, Кравчук предлагает перейти к давлению на Кремль.

"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", – сказал Кравчук.

Он отметил, что может предложить ввести против РФ новые санкции в виде отключения от международной платежной системы SWIFT, но могут быть и другие меры.

"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", – заявил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.