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Печерский суд не разрешил Януковичу выступить на заседании по видеосвязи

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали ходатайство о его участии в заседании по избранию экс-президенту меры пресечения и настаивали, что это – реализация его права на доступ к правосудию. Суд оказал в удовлетворении требования. Право Януковича на доступ к правосудию таким образом не нарушается, заявил судья.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года по февраль 2014-го
Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года по февраль 2014-го
Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева на заседании 9 декабря отклонил ходатайство адвокатов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича о его участии в заседании, на котором рассмотрят ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Адвокаты просили суд обеспечить участие экс-президента в заседании по видеосвязи. Прокурор говорил, что это – "попытки пропиариться и каким-либо образом на месяцы растянуть" рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения. 

Сторона защиты настаивала, что удовлетворение их ходатайства – "реализация права на защиту и доступ к правосудию". 

"На основании ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины – отказать в удовлетворении ходатайства", – сказал судья в ходе заседания. 

Он отметил, что Янукович таким образом не лишается права на доступ к правосудию. 

Также судья отказал в допросе свидетелей. 

В заседании объявили перерыв на три часа. 

Ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса предусматривает, что следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения без участия подозреваемого в заседании, если он объявлен в международный розыск. 

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Печерский суд, Виталий Сердюк, адвокат, судья, суд, прокурор
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