"Пиар и попытка растянуть рассмотрение на месяцы". Прокурор ответил на требование Януковича обеспечить участие в заседании суда

Если беглый экс-президент Украины Виктор Янукович явится на заседание Печерского районного суда Киева по видеосвязи, прокуратура инициирует рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения по другой процедуре, сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в рамках процедуры, по которой в Печерском районном суде Киева рассматривают ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, не имеет права принимать участие в заседании – он не является участником процесса.

Об этом прокурор по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года Алексей Донской заявил в комментарии "Громадському радіо".

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил накануне, что подал ходатайство, в котором просит суд обеспечить участие экс-президента в сегодняшнем заседании по видеосвязи.

"Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства [об избрании меры пресечения]. РФ в этом производстве не выполняет ни одно из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий. [...] Если [Янукович] появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре", – ответил Донской.

Заседание суда началось сегодня в 14.45. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", пока ходатайство об участии Януковича не рассматривали. Суд объявил перерыв для рассмотрения ходатайства об отводе одного из адвокатов экс-президента – Александра Горошинского.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.