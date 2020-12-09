"Пиар и попытка растянуть рассмотрение на месяцы". Прокурор ответил на требование Януковича обеспечить участие в заседании суда

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в рамках процедуры, по которой в Печерском районном суде Киева рассматривают ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, не имеет права принимать участие в заседании – он не является участником процесса.
Об этом прокурор по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года Алексей Донской заявил в комментарии "Громадському радіо".
Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил накануне, что подал ходатайство, в котором просит суд обеспечить участие экс-президента в сегодняшнем заседании по видеосвязи.
"Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства [об избрании меры пресечения]. РФ в этом производстве не выполняет ни одно из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий. [...] Если [Янукович] появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре", – ответил Донской.
Заседание суда началось сегодня в 14.45. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", пока ходатайство об участии Януковича не рассматривали. Суд объявил перерыв для рассмотрения ходатайства об отводе одного из адвокатов экс-президента – Александра Горошинского.
Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.
26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.
Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.
У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.