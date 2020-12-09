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Украина получит €640 млн от Европейского инвестиционного банка

Большая часть выделенных Европейским инвестиционным банком средств для Украины пойдет на восстановление ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе.

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&euro;200 млн пойдут на улучшение качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины
€200 млн пойдут на улучшение качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины
Фото: depositphotos.com

Украина заключила договор с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на получение €640 млн на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта. Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины.

€340 млн пойдут на восстановления инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины. В рамках проекта будут восстанавливать административные здания, школы, медицинские центры и больницы, государственные дороги и мосты на подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях. Также планируют восстановить и модернизировать объекты коммунальных услуг, водоснабжения и водоотведения в этих регионах.

Проект также будет реализован в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, на территориях горсоветов других областей, которые принимают внутренне перемещенных лиц.

Еще €200 млн пойдут на улучшение качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины. Это поможет модернизировать подвижной состав электрического общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, вагонов метро и электробусов), восстановить и построить новую инфраструктуру общественного транспорта (трамвайные линии, троллейбусные линии, подстанции и депо).

Проект планируют реализовать в таких городах: Северодонецк (Луганская область), Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь (Киевская область), Мелитополь (Запорожская область), Каменское (Днепропетровская область), Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса, Черновцы.

Также €100 млн отдадут для модернизацию 183 км автомобильных дорог в Луганской области. Средства будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог: Чугуев – Меловое, Демино-Александровка – Сватово – Лисичанск – Луганск, Танюшевка – Старобельск – Бахмут.

"Это означает, что украинцы получат выгоду от современных, безопасных и быстрых дорожных сообщений, а также от новых возможностей для бизнеса, которые они приносят. Кроме этого, отремонтированные школы, больницы и качественные административные услуги помогут стране быстрее оправиться от пандемии и повысят экономическую устойчивость. Совместно с нашими партнерскими институтами ЕС и с помощью таких проектов банк ЕС надеется поддержать Украину и помочь ей расти и развиваться быстрее и устойчивее на ее пути в ЕС", – прокомментировал директор ЕИБ Вернер Хойер.

Теги: помощь, ЕИБ, Вернер Хойер, дороги, инфраструктура
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