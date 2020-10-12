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КИЕВ

Кличко: Из резервного фонда столицы дополнительно выделили 30 млн грн на индивидуальную защиту для медиков

На выделенные деньги для коммунальных медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Важны совместные усилия и местной власти, и государственной
Виталий Кличко: Важны совместные усилия и местной власти, и государственной
Фото: rbc.ua

На днях власти Киева выделили из резервного фонда бюджета города около 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков коммунальных медицинских учреждений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Мы и в дальнейшем работаем и над увеличением коек в медучреждениях для лечения больных COVID-19, и над обеспечением больниц и медиков всем необходимым. Хочу сообщить, что на днях город дополнительно выделил из резервного фонда столицы почти 30 млн грн – это средства на закупку коммунальными медучреждениями средств индивидуальной защиты. За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки", – перечислил городской голова.

Он напомнил, что в конце марта городской бюджет выделил более 260 млн грн из резервного фонда на индивидуальную защиту, оборудование и лекарства, отдельно в Киеве финансируются ремонт систем снабжения кислородом в больницах и закупка кислородных концентраторов.

"Мы сегодня делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения вируса. И чтобы оказывать необходимую помощь больным COVID-19. Но здесь важны совместные усилия и местной власти, и государственной. Отдельно действовать в такой ситуации не получится. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Поэтому я и обратился к премьеру и министру здравоохранения с просьбой выполнить обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. В частности, в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. У них есть более 11 тыс. койко-мест. Потому что сейчас начали говорить о мобильных госпиталях. Но где логика, если есть столько свободных мест в медучреждениях, где есть все условия и квалифицированный персонал?! Но ответа на мое обращение город до сих пор не получил", – сказал Кличко.

По его информации, сейчас  в стационарах столичных медучреждений лечится 1787 больных коронавирусной инфекцией, из них 38 детей. 370 пациентов – в тяжелом состоянии, 562 получают кислородную поддержку, 33 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 639 больных.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114.

Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (27 693), Харьковской (25 186) и Львовской (22 788) областях.

В Украине диагностировали 22,4 тыс. случаев заболевания пневмонией. Такой результат превысил более чем в пять раз показатель заболеваемости в июле.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Кабинет Министров, бюджет, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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