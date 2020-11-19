На повторное голосование на местных выборах в Украине выделили еще 51 млн грн

Самая большая сумма на проведение повторного голосования на местных выборах предусмотрена для Днепропетровской облгосадминистрации – более 16 млн грн.

22 ноября повторное голосование на выборах пройдет в 11 украинских городах Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение 22 ноября повторного голосования на местных выборах, говорится на сайте ЦИК 18 ноября.

Всего выделено 51 млн 378 тыс. грн для восьми областных государственных администраций. Согласно приложению к постановлению Центризбиркома (.doc), самая большая сумма предусмотрена для Днепропетровской ОГА – более 16 млн грн. Далее следуют Львовская (почти 12,5 млн грн) и Николаевская ОГА (более 7 млн грн).

22 ноября повторное голосование на выборах пройдет в 11 украинских городах: Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ровно, Ужгороде и Черкассах.