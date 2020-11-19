Победу на выборах мэра Луцка одержал кандидат от партии "За майбутнє" Полищук

Во втором туре выборов городского головы Луцка за кандидата от партии "За майбутнє" Игоря Полищука проголосовали 24 355 избирателей.

До победы Полищука на выборах мэра в Луцке три года не было постоянного городского головы Фото: Ігор Поліщук / Facebook

Победу на выборах мэра Луцка одержал кандидат от партии "За майбутнє" Игорь Полищук. Об этом 19 ноября сообщает гражданская сеть "Опора".

Согласно информации в протоколах, во втором туре выборов городского головы за Полищука проголосовали 24 355 избирателей.

Его оппонента – самовыдвиженца Богдана Шибу, который был мэром Луцка в 2006–2010 годах, поддержали 19 093 жителя города.

В первом туре выборов, который состоялся 25 октября, за Полищука проголосовали 18 934 избирателя (32,47%), Шиба набрал 7662 голоса (13,14%).

Постоянного мэра в Луцке нет с 2017 года, когда умер Николай Романюк. После его смерти и.о. мэра стал Полищук, а затем – депутат от "Батьківщини" Григорий Пустовит.