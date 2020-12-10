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Генсек ООН предупредил о развитии "вакцинного национализма" в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости дополнительного финансирования COVAX – программы, занимающейся закупкой и доставкой вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира. По его мнению, в мире сейчас развивается "вакционный национализм", когда у бедного населения есть шанс не получить лекарство от COVID-19.

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Богатые страны, составляющие всего 14% населения мира, выкупили 53% всех имеющихся на сегодня вакцин
Богатые страны, составляющие всего 14% населения мира, выкупили 53% всех имеющихся на сегодня вакцин
Фото: EPA

В мире полным ходом развивается так называемый вакционный национализм, когда богатое и бедное население находится в неравных условиях на получение вакцины от COVID-19. Об этом этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает AP.

Глава ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому и по всей планете, особенно в Африке. Он также обратился с просьбой о выделении $4,2 млрд в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, занимающейся закупкой и доставкой вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.

По мнению Гутерриша, финансирование COVAX – единственный способ гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.

Генсек ООН отметил, что в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 53 тыс. случаев смерти от COVID-19. Он подчеркнул, что если Африка не получит надлежащей поддержки, то мир не сможет полноценно бороться с пандемией.

Он также добавил, что видит огромные усилия нескольких стран по обеспечению вакцинами прежде всего своего населения, что может свидетельствовать о распространении "вакционного национализма".

9 декабря группа организаций, которые занимаются вопросом максимального обеспечения всех жителей планеты вакциной от COVID-19, сообщила, что в 67 странах мира в 2021 году смогут вакцинировать только 10% населения, в числе этих стран и Украина. Причиной этому являются более богатые страны, которые уже закупили так много доз вакцины, что могут привить все свое население трижды, а Канада и вовсе пять раз. Эти страны, составляющие всего 14% населения мира, выкупили 53% всех имеющихся на сегодня вакцин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 8 декабря, в мире вакцина 52 производителей является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины. Вакцина, созданная компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом показала в среднем 70% эффективности.

Теги: ООН, вакцинация, Антониу Гутерриш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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