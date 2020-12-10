Канада одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

Вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech соответствует требованиям министерства здравоохранения Канады, кампанию по вакцинации планируют начать с середины декабря, сообщили в минздраве.

Вакцину Pfizer и BioNTech уже используют для вакцинации населения в Великобритании Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину BNT162b2 от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для иммунизации граждан страны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства 9 декабря.

В релизе сказано, что минздрав Канады получил заявку от Pfizer и BioNTech 9 октября.

"После всеобъемлющего независимого рассмотрения данных от Pfizer минздрав Канады пришел к выводу, что вакцина Pfizer – BioNTech соответствует обязательным требованиям ведомства для использования в Канаде – в плане безопасности, эффективности и качества", – говорится в релизе.

Как сообщает телеканал СBS, заместитель главы службы общественного здравоохранения страны Ховард Нджу сказал, что до конца 2020 года Канада ожидает поступления 249 тыс. доз вакцины. Первая партия из 30 тыс. доз должна прибыть в страну 14 декабря, к середине следующей недели власти Канады планируют начать кампанию по вакцинации представителей групп риска. В апреле 2021-го ожидается начало иммунизации остальной части населения.

Канада стала третьей в мире страной, которая одобрила широкое использование BNT162b2. Первой была Великобритания (решение приняли 2 декабря), вторым – Бахрейн – власти страны объявили, что одобрили вакцину 5 декабря, пишет Reuters.

8 декабря первой в мире Великобритания начала широкомасштабную кампанию по иммунизации населения. Первую дозу получила 90-летняя женщина. В течение первого дня побочные эффекты проявились у двух британцев, получивших прививку, оба – аллергики.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей".

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.

Американский регулятор – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) – 8 декабря подтвердил ее безопасность и эффективность. В выводах FDA сказано, что у участников испытания препарата побочные эффекты были кратковременными (их продолжительность – до двух дней), наиболее распространенные – боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб и боль в суставах. FDA еще не одобрило вакцину Pfizer и BioNTech.

Во время испытаний умерли шесть человек (0,01% из всех участников), четверо из них получали плацебо.

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд – к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.