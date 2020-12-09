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Минздрав Турции отбросил возможность закупки российской вакцины от COVID-19

Из-за несоответствия российской вакцины от коронавирусной инфекции системе норм по обеспечению согласованности и достоверности результатов лабораторных исследований ее не будет закупать не только Турция, но и другие страны и Всемирная организация здравоохранения, сказал глава минздрава Турции Фахреддин Коджа.

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Коджа сказал, что российская вакцина не входит в сферу интересов Турции
Коджа сказал, что российская вакцина не входит в сферу интересов Турции
Фото: Dr. Fahrettin Koca / Twitter

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Фахреддин Коджа заявил в комментарии газете Habertürk 9 декабря. 

Он пояснил, что российский препарат не соответствует требованиям GLP – надлежащей лабораторной практики (система норм, правил и указаний, направленных на обеспечение согласованности и достоверности результатов лабораторных исследований). 

По этой причине, сказал Коджа, невозможна закупка российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения и другими странами.

В Турции такой препарат зарегистрировать невозможно, поэтому вакцина из РФ "не входит в сферу интересов" Анкары, подчеркнул министр. 

Название препарата Коджа не уточнял, но он реагировал на реплику журналиста о том, что Россия 11 августа заявила о регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). 

Как пишет ТАСС, в ноябре минздрав России заявлял по итогам встречи Коджи с министром здравоохранения РФ Михаилом Муршако, что Турция выразила заинтересованность в организации производства "Спутник V" на мощностях своих фармацевтических компаний. 

Президент России Владимир Путин утверждал, что вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. В октябре директор российского Центра эпидемиологии имени Гамалеи, в котором разработали вакцину, Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

Ее не существует, говорит министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний] – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", – объяснял он 3 декабря. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании.

Теги: Россия, Турция, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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